Турция сможет экспортировать газ из Черного моря

Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров.

"Обнаруженный резерв — самый большой в нашей истории, и это только начало. Есть доказательства того, что рядом есть еще резервы. Турция не только покупает газ, но мы являемся транзитной страной. С открытием этого месторождения Турция вошла в ряд огромных энергетических площадок. Мы будем использовать этот газ, чтобы удовлетворить свои собственные потребности, а излишки сможем экспортировать в Европу", — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Турция является единственным маршрутом передачи энергоресурсов с востока на запад, и "другой альтернативы нет".

По словам Чавушоглу, помимо газа, который Турция покупает в Иране, России, Азербайджане, у нее теперь будет и свой газ, что позволит диверсифицировать его поставки.