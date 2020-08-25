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Турция сможет экспортировать обнаруженный в Черном море газ в Европу — глава МИД 

Прайм 2 часа назад
Турция сможет экспортировать газ из Черного моря
Фото: Reuters
Турция сможет экспортировать газ, обнаруженный в Черном море, в страны Европы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.
Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров.

"Обнаруженный резерв — самый большой в нашей истории, и это только начало. Есть доказательства того, что рядом есть еще резервы. Турция не только покупает газ, но мы являемся транзитной страной. С открытием этого месторождения Турция вошла в ряд огромных энергетических площадок. Мы будем использовать этот газ, чтобы удовлетворить свои собственные потребности, а излишки сможем экспортировать в Европу", — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Турция является единственным маршрутом передачи энергоресурсов с востока на запад, и "другой альтернативы нет".
По словам Чавушоглу, помимо газа, который Турция покупает в Иране, России, Азербайджане, у нее теперь будет и свой газ, что позволит диверсифицировать его поставки.
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Комментарии 2
Экономика , Мевлют Чавушоглу , МИД , МИД Турции
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