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Крупнейшие страны мира рекордно задолжали 

Lenta.ru 2 часа назад
Крупнейшие страны мира рекордно задолжали
Фото: Reuters
Страны с крупнейшими экономиками увеличивают расходы на борьбу с пандемией коронавируса. В результате этого их госдолг достиг рекордного со времен Второй мировой войны уровня, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).
Например, в государствах с развитой экономикой в июле 2020 года размер госдолга был равен 128 процентам мирового ВВП. В 1946 году этот показатель составлял 124 процента. Бывший глава экономического совета при президенте США Джордже Буше Гленн Хаббард заявил, что правительствам не стоит беспокоиться о росте задолженности. Важнее контролировать темпы заболеваемости вирусом, а аналогия с войной совершенно верна, считает он.
После Второй мировой развитые страны смогли быстро сократить размеры долга благодаря экономическому росту. К 1959 году отношение долга к ВВП снизилось более чем вдвое — до менее чем 50 процентов. Однако на этот раз достичь таких результатов будет сложнее, отмечает издание. Причины этого в замедлении роста численности населения, сокращении рабочей силы и снижении производительности.
В июле стало известно, что Министерство финансов России планирует увеличить госдолг в течение ближайших пяти лет, но не собирается поднимать его выше 20 процентов ВВП. По состоянию на 1 июля нынешнего года размер госдолга достиг 14,8 триллиона рублей или 13 процентов.
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Комментарии
Экономика , Гленн Хаббард , Джордж Буш , Международный валютный фонд , Минфин , Wall Street Journal
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