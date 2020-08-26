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В Совфеде раскритиковали работу коллекторских агентств 

РИА Новости 2 часа назад
В Совфеде раскритиковали работу коллекторов
Фото: Reuters
Работу коллекторских агентств нельзя назвать удовлетворительной, требуется усиление контроля и надзора за их деятельностью, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"К сожалению, ситуацию, связанную с работой коллекторских организаций, во многом нельзя назвать удовлетворительной. В Совете Федерации поддерживают деятельность Федеральной службы судебных приставов по контролю и надзору за деятельностью коллекторских организаций", — цитирует Клишаса его пресс-служба.

Как отметил сенатор, усиление такого контроля будет способствовать обеспечению законности в этой сфере.
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Экономика , Андрей Клишас , Совет Федерации
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