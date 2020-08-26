В Совфеде раскритиковали работу коллекторов

Работу коллекторских агентств нельзя назвать удовлетворительной, требуется усиление контроля и надзора за их деятельностью, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"К сожалению, ситуацию, связанную с работой коллекторских организаций, во многом нельзя назвать удовлетворительной. В Совете Федерации поддерживают деятельность Федеральной службы судебных приставов по контролю и надзору за деятельностью коллекторских организаций", — цитирует Клишаса его пресс-служба.
Как отметил сенатор, усиление такого контроля будет способствовать обеспечению законности в этой сфере.