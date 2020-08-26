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«Девальвацию запустили»: россияне стали жертвой 

Мария Иванова 1 час назад
Экономист Яков Миркин заявил, что девальвацию рубля в России запустили намеренно, чтобы слабая валюта помогла сократить дефицит бюджета. Об этом сообщает «Царьград».
По расчетам Миркина, девальвация принесет бюджету два триллиона 200 миллиардов рублей. Экономист считает, что без искусственного ослабления рубля в 2020 году обойтись нельзя, так как дефицит бюджета составляет 1,5 триллиона.

«Может ли курс рубля к доллару перевалить за 75? Легко. 75 — терпимо, спасает и стимулирует экономику, наши личные карманы — жертва», — объяснил эксперт.

По его мнению, если курс доллара подскочит до 80 рублей осенью, это будет уже «перебор», ведь международные резервы России растут.
России предрекли мощнейший удар
Как сообщал «Рамблер», ранее в России начали обсуждать возможность девальвации и деноминации рубля. Поводом стало предложение главы центра «Альпари» Александра Разуваева провести деноминацию российской валюты в сто раз. По мнению эксперта, на такую меру можно пойти из-за роста объема наличных в стране.
Позже глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор не рассматривает денежных реформ. По ее словам, в России «все в порядке и с номиналами, и с набором банкнот», причин что-либо менять нет.
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Экономика , Видео , Личный счет , Эльвира Набиуллина , Яков Миркин , Александр Разуваев , Центральный банк России
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