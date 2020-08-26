Белорусы столкнутся с небывалым подорожанием товаров

По данным газеты, розничный белорусский рынок полностью зависит от поставок российских дистрибуторов электроники, так как в Белоруссии нет складов производителей. Цены для локальных партнеров растут из-за падения курса белорусского рубля к доллару и российскому рублю.
Эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что взаиморасчеты между российскими поставщиками и белорусскими посредниками идут в валюте.
«При этом из-за валютного контроля государства конвертация валюты занимает три-четыре дня, а за это время поставщики электроники могут потерять всю маржу», - заявил он.
Управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров подтвердил, что цены на разные категории товаров, в том числе на товары для дома и ремонта, выросли в местной валюте из-за ее снижения к российскому рублю.
Как писал «Рамблер», накануне СМИ рассказали, что некоторые интернет-магазины Белоруссии отменили оплату банковскими картами. Сообщалось, что это может быть связано с потенциальной задержкой денег на транзитных счетах. Часть онлайн-площадок начала просить наличные.