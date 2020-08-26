Латвия придумала наказание для Белоруссии

В случае запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце Латвия откажется от покупки электроэнергии в соседней республике. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает «Интерфакс-Украина».

Таким образом республика присоединится к соседней Литве, где еще три года назад парламент назвал БелАЭС угрозой национальной безопасности, окружающей среде и общественному здоровью.

Литовские депутаты приняли закон об ограничении импорта из Белоруссии и призвали своих соседей выработать общую позицию. Позднее прибалтийские страны заключили совместный меморандум, где Литва признала право Эстонии и Латвии на закупку энергии со станции. Однако этим летом Литва попросила о посредничестве в переговорах руководство Евросоюза

Кариньш, отвечая на вопрос, почему решение принято только теперь, заметил, что ситуация обсуждалась и раньше, но нынешние события в Белоруссии только усилили опасения по поводу ядерной безопасности.

Вместе с тем Рига хочет продолжить торговать электроэнергией с третьими странами через латвийско-российское соглашение. Каким будет механизм подобной торговли, неизвестно. По словам премьера, подбором способов займется министерство экономики республики, а также представители Литвы, Эстонии и Европейской комиссии

БелАЭС строится в Гродненской области на деньги России (90 процентов), которая в 2011 году выдала Белоруссии кредит в 10 миллиардов долларов сроком на 25 лет. Начать его выплату Минск должен после ввода объекта в эксплуатацию.