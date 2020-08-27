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Белоруссия и Казахстан захотели торговать с Россией по-своему 

Lenta.ru 2 часа назад
Две страны потребовали от России уступок в торговле
Фото: ТАСС
Сразу две страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Белоруссия и Казахстан — захотели добиться корректировки правил участия в российских госзакупках, чтобы иметь возможность торговать с Москвой по-своему, пишет «Коммерсантъ».
Минск и Нур-Султан не устраивают нынешние нормы, согласно которым поставщики и подрядчики из стран ЕАЭС в рамках российских госзапупок должны подтверждать происхождение товара и услуги по внутрироссийским стандартам. Основное недовольство вызвано их частой сменой, на которую иностранные поставщики не успевают реагировать.
Новые правила начали действовать в России с конца апреля. Согласно им, участвовать в закупках для госпрограмм и оборонных нужд могут только отечественные поставщики, во всех остальных случаях не допускается участие иностранцев при наличии как минимум двух российских производителей или подрядчиков.
Страны ЕАЭС не могут подпадать под ограничения, поскольку это противоречило бы уставу организации. Но власти Белоруссии и Казахстана пытаются добиться для своих компаний особых условий. Страну происхождения товара предлагается определять по доле использованных в производстве местных материалов или по созданной добавленной стоимости.
Если Москва не пойдет на уступки партнерам по ЕАЭС, последние рискуют потерять доступ к значительной части российских госзакупок, отмечают опрошенные изданием эксперты. Пострадать могут сборочные производства, например, казахстанские Daewoo bus, Hyundai Autotrans и KazKioti. У них могут возникнуть проблемы с подтверждением степени локализации при производстве продукции, а значит и с доказательством страны ее происхождения.
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Экономика , ЕАЭС
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