Россиянам раскрыли причины девальвации рубля

Доктор экономических наук Яков Миркин раскрыл причины девальвации российской валюты. Она, согласно точке зрения специалиста, уже идет.

По словам Миркина, обесценивание рубля, наблюдаемое в последние месяцы, происходит из-за значительного снижения положительного сальдо торгового баланса РФ. Еще одной причиной девальвации экономист назвал масштабный вывоз капитала из страны.

Также эксперт отметил, что в текущем году продолжает гаситься российский внешний долг. В результате покупки иностранной валюты, требующейся для расчетов с кредиторами, растет спрос на нее и падает спрос на рубль. Это приводит к его ослаблению.