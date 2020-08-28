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Экономист Яков Миркин раскрыл причины девальвации российского рубля 

Аргументы Недели и ещё 1 1 час назад
Россиянам раскрыли причины девальвации рубля
Фото: РИА Новости
Доктор экономических наук Яков Миркин раскрыл причины девальвации российской валюты. Она, согласно точке зрения специалиста, уже идет.
По словам Миркина, обесценивание рубля, наблюдаемое в последние месяцы, происходит из-за значительного снижения положительного сальдо торгового баланса РФ. Еще одной причиной девальвации экономист назвал масштабный вывоз капитала из страны.
Также эксперт отметил, что в текущем году продолжает гаситься российский внешний долг. В результате покупки иностранной валюты, требующейся для расчетов с кредиторами, растет спрос на нее и падает спрос на рубль. Это приводит к его ослаблению.
Ранее в пятницу сообщалось, что о перспективах рубля высказался Сергей Глазьев, бывший советник президента страны.
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Экономика , Личный счет , Сергей Глазьев , Яков Миркин
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