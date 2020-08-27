На выплаты на детей выделят дополнительные средства

Как указывается документе, по состоянию на 14 августа 2020 года численность детей, на которых назначена ежемесячная денежная выплата, составила 3 млн 16 тыс. человек. При этом общая численность детей, на которых осуществлялись выплаты, составляла 2 млн 866 тыс. человек

В конце июля правительство выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на ежемесячные пособия на детей в возрасте 3-7 лет включительно. Право на пособие имеют семьи, в которых подушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум. Размер пособия в 2020 году составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе – около 5,5 тыс. руб.