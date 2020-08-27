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Лукашенко придумал способ не отдавать РФ долг в $1 млрд 

Павел Тиунов 1 час назад
«Мы у себя этот миллиард долларов оставим»
Фото: Reuters
Белорусские власти намерены провести переговоры с Москвой о возможности рефинансирования долга перед Россией в размере 1 миллиарда долларов, заявил президент республики Александр Лукашенко. Таким образом планируется защитить белорусский рубль от обвала, сообщает агентство БелТа.
Лукашенко сделал заявление на совещании, которое состоялось 27 августа в Минске. Белорусский президент перечислил ряд способов недопущения обвала национальной валюты, среди которых оказалось рефинансирование госкредита в размере 1 миллиарда долларов, выданного Москвой. В ближайшее время, отметил глава государства, белорусский премьер для обсуждения вопроса свяжется с руководителем российского кабмина Михаилом Мишустиным.

«Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — пояснил Лукашенко.

По словам президента республики, поддержать белорусский рубль также помогут запасы золотовалютного резерва, а также прибыль от экспорта товаров, которые активно начали продаваться в РФ и КНР.
Видео дня. Российская валюта продолжает дешеветь
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Экономика , Рынки , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко
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