«Мы у себя этот миллиард долларов оставим»

Белорусские власти намерены провести переговоры с Москвой о возможности рефинансирования долга перед Россией в размере 1 миллиарда долларов, заявил президент республики Александр Лукашенко . Таким образом планируется защитить белорусский рубль от обвала, сообщает агентство БелТа.

Лукашенко сделал заявление на совещании, которое состоялось 27 августа в Минске. Белорусский президент перечислил ряд способов недопущения обвала национальной валюты, среди которых оказалось рефинансирование госкредита в размере 1 миллиарда долларов, выданного Москвой. В ближайшее время, отметил глава государства, белорусский премьер для обсуждения вопроса свяжется с руководителем российского кабмина Михаилом Мишустиным

«Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — пояснил Лукашенко.

По словам президента республики, поддержать белорусский рубль также помогут запасы золотовалютного резерва, а также прибыль от экспорта товаров, которые активно начали продаваться в РФ и КНР.