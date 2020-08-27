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В Совфеде выступили категорически против идеи ликвидировать ПФР 

Газета.Ru 33 минуты назад
Власти оценили возможность ликвидации ПФР
Фото: РИА Новости
В Совете Федерации раскритиковали предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова ликвидировать Пенсионный фонд России. Председатель комитета Совфеда по социальной политике и глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил «Газете.Ru», что считает предложение серьезной политической ошибкой.

«Я категорически против и категорически не согласен. И считаю, что это ошибка, серьезная политическая. Основанием послужили абсолютно рабочие замечания по работе системы между ведомствами, которые были несколько лет назад между ПФР и другими институтами. Тогда еще эта система была плохо отлажена. Эти замечания нужно просто проанализировать и принимать рабочие поправочные решения. Ломать то, что исправно работает на протяжении больше 20 лет неправильно и даже опасно», — сказал сенатор.

На вопрос, чем грозит россиянам ликвидация ПФР, Рязанский ответил, что не знает, как можно из одной слаженной системы быстро и безошибочно перенести более 40 млн данных, заложенных в системе, в другую. «Главная задача ПФР — выплатить деньги нашим пенсионерам. Взять это и сломать вместо того, чтобы проанализировать ошибки и устранить саму природу ошибок, либо внести поправки».
Пенсионный фонд предложили ликвидировать

«Я уверен, что такие решения приниматься не будут. ПФР уже подтвердил свою репутацию серьезной структуры», — резюмировал Рязанский.

Ранее Миронов выступил с предложением ликвидировать ПФР. По его мнению, удобнее выплачивать пенсии напрямую из бюджета, а ПФР в данном случае является ненужным посредником.
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Экономика , Валерий Рязанский , Сергей Миронов , Пенсионный фонд РФ , Справедливая Россия , Совет Федерации , Газета.Ru
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