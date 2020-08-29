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Трамп объяснил, почему США покупают нефть у России 

ТК «Звезда» и ещё 29 54 минуты назад
«Вы не знали?»: Трамп назвал виновного в покупке нефти у РФ
Фото: Reuters
По мнению главы Белого дома, именно поэтому в США зафиксированы столь высокие цены на электроэнергию.
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что Вашингтону приходится покупать нефть в России. Выступая пред своими политическими сторонниками в Нью-Гэмпшире, глава Белого дома отметил, что виной всему позиция оппонентов по вопросу строительства трубопроводов.
Прямую трансляцию выступления Дональда Трампа вели многие американские телеканалы.

«А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет трубопровод», — заявил Трамп.

Президент США напомнил, что самые высокие цены на электроэнергию зафиксированы в регионе Новая Англия и на северо-востоке США, обвинив при этом все того же губернатора штата Нью-Йорк.

«В Новой Англии самые высокие цены на энергию в США, а знаете, почему? Потому что губернатор Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда прийти», — добавил глава Белого дома.

Власти США продолжают настаивать на сворачивании проекта строительства российского газопровода в Европу «Северный поток — 2» и грозят санкциями.
В Германии, куда по дну Балтийского моря должны быть проложены российские трубы, настаивают на своем суверенном праве решать, у кого приобретать топливо и выступают против американских санкций в отношении участников проекта.
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Комментарии 37
Экономика , Рынки , Дональд Трамп
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