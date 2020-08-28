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Агрессивных коллекторов подведут под уголовную статью 

Deita.ru 2 часа назад
Коллекторов подведут под уголовную статью
Фото: РИА Новости
Для коллекторов, применяющих в работе насильственные методы, приготовили особую статью в Уголовном кодексе, сообщает ИА DEITA.RU. Законопроект уже доработан Госдумой, об этом 27 августа доложил депутат Василий Пискарёв, председатель профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Статья 172.4 УК РФ будет подразумевать ответственность за, собственно, применение коллектором насилия по отношению к должнику или его близким, за угрозу применения такого насилия, а также за причинение вреда имуществу неплательщика. За такие незаконные действия можно будет угодить за решётку на пять лет. Если альтернативные методы выбивания долгов коллектор использовал, натравив на должника организованную группу (то есть привлёк к процессу взыскания хотя бы одного сообщника), срок увеличивается до 12 лет.
По статистике Федеральной службы судебных приставов, которую привёл депутат, за последние два года ФССП получила более 47 тысяч жалоб на коллекторов, действовавших в лучших традициях «братков» из девяностых. SMS с угрозами — это один из самых невинных их методов. В ход могут пойти оскорбления, клевета, даже телесные повреждения. Среди действий коллекторов — размещение фотографий жертв на порносайтах, рассылка родственникам фото должника на могильном памятнике или наоборот, самому должнику демонстрируют, как его близкие будут выглядеть на похоронных фото. В Ульяновской области коллектор кинул в частный дом, где проживал должник, бутылку с зажигательной смесью. О том, что взыскателей надо лучше контролировать, заявлял руководитель ФССП Дмитрий Аристов на встрече с Владимиром Путиным.
Также Аристов предложил сделать микрофинансовые организации и банки подконтрольными ФССП. Сейчас приставы могут контролировать только коллекторские агентства, но у МФО и кредитных организаций могут быть собственные взыскатели. Этот закон должны рассмотреть к октябрю 2020 года.
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Комментарии
Экономика , Василий Пискарев , Дмитрий Аристов , Владимир Путин , Госдума , РИА "Дейта"
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