Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.40
$
74.60
88.57
88.80
Прогноз
31.08 – 07.09
$
74.93
87.19
Индексы и котировки