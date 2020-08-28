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Самая масштабная девальвация: Глазьев о ситуации в России

Мария Иванова
28 минут назад
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Экс-министр внешнеэкономических связей РФ, экономист Сергей Глазьев заявил, что рубль серьезно упал к доллару и евро из-за введенной Центробанком политики «плавающего курса». Об этом сообщает «Царьград».
Самая масштабная девальвация: Глазьев о ситуации в России
Фото: РамблерРамблер
Как писал «Рамблер», в последние дни на торгах Московской биржи курс доллара приближался к отметке в 76 рублей, а евро рос до 89,62 рубля впервые с февраля 2016-го.
«Россия опять, как и в 2009 году, как и в 2015-2016-м, лидирует среди всех нефтедобывающих стран по масштабу девальвации валюты. Главная причина здесь заключается в проводимой ЦБ политике свободного плавания курса рубля » - заявил Глазьев.
В качестве примера он также привел Норвегию, Бразилию и Белоруссию, которые также придерживаются политики «плавающего курса» и лидируют по глубине девальвации из-за падения нефтяных цен.
По словам Глазьева, на страны, которые контролируют обменный курс, подешевевшая нефть повлияла не так сильно.
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Экономика,Сергей Глазьев,Московская биржа,Центральный банк России,
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