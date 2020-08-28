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Меркель выступила за завершение «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 59 минут назад
Меркель высказала свою позицию по «Севпотоку-2»
Фото: Reuters
Берлин выступает против экстерриториальных санкций США в отношении «Северного потока — 2» и настаивает на необходимости достроить газопровод, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Наше мнение — «Северный поток — 2» должен быть завершен. Мы против экстерриториальных санкций США. … Считаю нецелесообразным увязывать этот экономический проект с делом Навального», — отметила она, передает ТАСС.

Напомним, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока — 2».
При этом в Германии заявлили, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток — 2», необходимо дать «адекватный ответ на наглость».
Немецкие СМИ тем временем отмечают, что бывшие противники «Северного потока — 2» выступили против угроз США ввести санкции в отношении участников проекта.
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Комментарии
Экономика , Ангела Меркель , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
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