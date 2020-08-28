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Россиянам раскрыли причины девальвации рубля 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиянам объяснили неизбежность девальвации рубля
Фото: РИА Новости
Правительство России использует ослабление рубля для выхода из кризиса, рассказал «Московскому комсомольцу» доктор экономических наук, завотделом ИМЭМО РАН Яков Миркин.

«Слабая национальная валюта — всем известное средство стимулировать рост, выходить из кризиса», — заявил экономист.

По его словам, доход федерального бюджета от курсовой разницы при ослаблении рубля составил 2,2 трлн рублей в январе-июле.
Эти деньги покрывают накопленный дефицит бюджета в 1,5 трлн рублей.
Кроме того, слабый рубль спасает сырьевые отрасли, где торговля ведется в долларах. Также ослабление рубля способствует росту производства внутри России и препятствует вывозу капитала из страны.
По словам экономиста, причинами девальвации рубля стало сокращение экспорта, вывоз капитала из России, продолжающееся погашение внешнего долга страны и уменьшение доли нерезидентов в ОФЗ.
При этом Яков Миркин подчеркнул, что рубль не может падать бесконечно.

«Доходы от девальвации рубля имеют свой предел. Вряд ли есть желающие пустить его к уровню 85 — 90 рублей за доллар. В этом случае могут возникнуть высокие социальные риски. Все это указывает на то, что урезание расходов неизбежно, потому что экономика зарабатывает гораздо меньше, чем в прошлые годы. Но делаться это урезания будет осторожно. Пока все падения умеренные, не критические», — заявил экономист.

Как писал «Рамблер», в последние дни на торгах Московской биржи курс доллара приближался к отметке в 76 рублей, а евро рос до 89,62 рубля впервые с февраля 2016-го.
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Экономика , Яков Миркин , Правительство РФ , Московская биржа , ИМЭМО РАН , Московский комсомолец
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