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Западные аналитики предсказали укрепление рубля к доллару 

ТК «Звезда» и ещё 17 2 часа назад
Западные аналитики назвали будущее рубля
Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Эксперты считают, что реальная стоимость рубля инвесторами недооценена.
Курс российского рубля по отношению к доллару США может достичь отметки 70 рублей и снизится примерно на 6%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на западных экспертов.
По мнению эксперта лондонской инвестиционной компании Finisterre Capital Дамьена Буче, российская валюта была дешевой в конце июля, сейчас она стала еще дешевле. Аналитик из нью-йоркской инвестиционной компании Schroder Investment Джеймс Баррино называет преувеличенными опасения ухудшения отношении РФ и Белоруссии, а также обострения санкционной риторики со стороны ЕС и США. С Баррино согласны и другие эксперты, считающие, что реальная стоимость рубля инвесторами недооценена.
Ранее сообщалось, что впервые с мая текущего года курс доллара впервые достиг отметки в 75 рублей. По оценкам экспертов, курс должен вернуться к отметки 60 рублей, а к новому году он будет колебаться в диапазоне 65-75 рублей.
На сегодняшний день 1 доллар стоит 74,6382 рубля по данным ЦБ РФ, курс евро составляет 88,7448 рубля.
Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару и евро
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Комментарии 35
Экономика , Рынки , Евро , Доллар
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