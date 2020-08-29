ОАЭ сняли бойкот с Израиля

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян издал указ об отмене экономического бойкота Израиля. Об этом сообщило в воскресенье эмиратское информационное агентство (WAM).

"Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем и представляет собой дорожную карту для начала совместного сотрудничества, ведущего к двусторонним отношениям путем стимулирования экономического роста и продвижения технологических инноваций", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что отмена экономического бойкота позволит частным предпринимателям и компаниям из ОАЭ осуществлять финансовые и торговые операции с израильским бизнесом. Также снимается запрет на ввоз, обмен, приобретение и продажу товаров из еврейского государства.