Второй ураган: рубль упадет в сентябре

В последнюю неделю августа цена на баррель Brent подскочила до $46, после чего пошла обратно вниз. Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики в основном связывают это с остановкой добычи в Мексиканском заливе из-за урагана и считают, что никаких фундаментальных факторов для подорожания нефти сейчас нет — и в сентябре тоже не будет. А это значит, что глобальные экономические проблемы будут и дальше давить на курс рубля к иностранным валютам.

После того как на прошлой неделе торги на нефтяном рынке завершились на уровне $43,6 для барреля Brent, нефть начала заметно дорожать и подросла до $46 в четверг. Но уже в пятницу котировки развернулись обратно к уровню $45,6 за бочку.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики уточняют, что отмеченный в середине недели скачок нефтяных цен в основном связан с проблемами с добычей в Мексиканском заливе из-за тропического шторма «Марко».

«Были остановлены добывающие мощности, равные 1,56 млн баррелей в сутки. Стоит отметить, что экономический эффект от урагана не продлится долго», — объясняет персональный брокер по международным рынкам «БКС Брокер» Аяз Вильданов.

В целом нефть в ближайшее время может снова немного подорожать по той же причине, Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев напомнил, что в заливе ждут следующий ураган — «Лаура» — которому может быть присвоен третий уровень из пяти.

«Последний раз такая ситуация имела место в 2005 году, когда на юг США обрушился ураган «Катрина», из-за которого американские нефтяники сократили добычу нефти на 90%», — напоминает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Но, по словам эксперта, рост цен не удержался во многом из-за того, что 26 августа Минэнерго США отчиталось о суммарном росте добычи нефти в стране на 100 тыс. баррелей за неделю — до 1,8 млн баррелей в сутки.

В целом сложилась вполне стандартная ситуация, указывает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин . Эксперт подчеркивает, что исходя из долгосрочной статистики 1% профицита или дефицита баланса на нефтяном рынке эквивалентен движению цены на 10% в ту или иную сторону соответственно.

Но в целом, по мнению аналитика, решающими факторами, влияющими на нефтяные цены, остаются ограничения добычи в рамках ОПЕК+ и реализация стимулирующих экономических мер в США, Китае и Японии объемом 8% от мирового ВВП. Чисто технически цены могли подскочить и из-за перехода на октябрьский фьючерс.

Лучший сценарий

По словам Артема Деева из AMarkets, существенный рост нефтяных котировок — до $47-48 — могут вызвать сразу несколько факторов, но главным образом все будет зависеть от того, столкнется мир с мощной второй волной пандемии или нет.

«Главное для рынка нефти сейчас — это динамика восстановления мировой экономики и уровень потребления. По разным данным, глобальный спрос до конца года не превысит уровня 90 млн баррелей в сутки, что на 10% ниже прошлогоднего уровня», — объясняет эксперт.

Эту позицию разделяет Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари». Однако, по ее мнению, если цены на нефть укрепятся на уровнях выше $45 за баррель, котировки вновь могут оказаться под серьезным давлением из-за плохой дисциплины среди участников ОПЕК+, а также роста добычи в США. Ударить по ним может и развитие конфликта между США и Китаем.

Не все эксперты считают вероятным нарушение договоренностей в ОПЕК+.

«Страны-участницы ОПЕК+ понимают, что вторая волна коронавируса может негативно отразиться на восстановлении спроса на нефть. Это должно укрепить дисциплину в рамках соглашения. К примеру, в июле обязательства были выполнены на 97%. То же самое касается стран, не входящих в соглашение», — рассуждает Аяз Вильданов из «БКС Брокер».

«Зачем есть курицу, несущую золотые яйца. Соглашение потенциально способно увести рынок еще выше, судя по аналогиям схожих решений стран ОПЕК в 1973 и 1978 годах», — соглашается Александр Осин из «Фридом Финанс».

Эксперт отмечает, что прогнозирование цен на сентябрь сейчас — довольно рискованное занятие из-за нерыночного, в том числе санкционного давления на производителей нефти и текущей социально-политической и экономической ситуации в мире. Поэтому прогноз у «Фридом Финанс», как и у всех остальных аналитиков, довольно широкий: от $43,05 до $48,9 за баррель Brent.

Аналитики ИАЦ «Альпари» тоже дали прогноз в довольно широком коридоре, но оптимизма у них меньше: от $40 до $47 за бочку. А в AMarkets предположили, что перед зимним периодом при отсутствии второй волны пандемии цены могут вырасти до $47-48 за баррель.

Рубль продолжит грустить

Несмотря на то что нефтяные котировки заметно влияют на курс рубля к иностранным валютам, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в основном отметили, что сейчас на него гораздо сильнее давят внешнеполитические обстоятельства.

«Для рубля в настоящее время наибольшее значение имеет международная повестка: усиление санкционной риторики со стороны США и ЕС, события в Белоруссии, стагнация мировой экономики и пониженный спрос на энергоносители», — объясняет Артем Деев.

По мнению эксперта, в сентябре российская валюта продолжит дешеветь до 77-78 рублей за доллар и 90-92 за евро.

Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари» дала более оптимистичный прогноз. По мнению аналитика, возможный рост цен на нефть может временно вернуть доллар к отметке 69-72 за рубль. По крайней мере, это должно произойти к концу года, когда нефть подорожает до $50 за баррель.