Страна ЕС испугалась угроз Лукашенко

Министр экономики и инноваций Литвы Миндаугас Синкявичюс ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко переориентировать белорусские грузы из Клайпедского порта, пишет Delfi.

Он выразил надежду, что правительство Белоруссии убедит главу государства в экономическом вреде такого решения:

«Сами заявления угрожающие, они заставляют начать анализ ситуации. Возможно, правительство Белоруссии сможет убедить президента подсчитать потери и, думаю, здравый смысл должен победить».

Синкявичюс считает, что если экономические санкции все-таки будут введены, то белорусские власти накажут сами себя, а не только оказывающие услуги литовские предприятия. Министр при этом отметил, что не получал никаких официальных предупреждений от властей соседней страны, а о планах переориентации грузов узнал из СМИ.

По данным Министерства транспорта и связи Литвы, грузы из Белоруссии в прошлом году составили 30,2 процентов годового грузопотока Клайпедского порта, было перевалено 15,5 миллионов тонн белорусских грузов.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит на санкционные меры «зажравшихся» Литвы и Польши, в том числе переориентирует грузовые потоки из литовских портов.

Вильнюс подготовил санкционный список из 118 должностных лиц Белоруссии, обвинив их в причастности к фальсификации президентских выборов 9 августа и насилию в отношении участников массовых протестов. Лукашенко в ответ напомнил, что Белоруссия уже была под санкциями, поэтому не надо ее пугать.