Страна ЕС испугалась угроз Лукашенко

Все новости на карте

В Вильнюсе ответили на угрозы Александра Лукашенко ввести экономические санкции против Литвы. Белорусский президент ранее заявил, что откажется от услуг порта Клайпеды, если Литва будет вмешиваться в дела Минска.

Ответ прозвучал из уст министра экономики прибалтийской республики Миндаугаса Синкявичюса, сообщает издание Delfi.

Чиновник выразил надежду, что правительство Белоруссии убедит главу государства в экономическом вреде такого решения:

«Сами заявления угрожающие, они заставляют начать анализ ситуации. Возможно, правительство Белоруссии сможет убедить президента подсчитать потери и, думаю, здравый смысл должен победить», — заявил Синкявичюс.

По его словам, прибалты считают, что экономическими санкциями белорусские власти навредят не только литовским, но и своим предприятиям. Министр добавил, что не получал официальных документов от Минска. О планах переориентировать грузы он узнал из СМИ.

Рыболовный и торговый порты в Клайпеде были построены во времена СССР. Благодаря им город стал важнейшим эконмическим центром Прибалтики.

По данным Вильнюса, грузы из Белоруссии в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта. Если Лукашенко осуществит угрозу, Литву ждет серьёзный экономический удар.

Ранее «Рамблер» сообщал , что Лукашенко анонсировал ответные действия на случай, если в отношении властей республики будут введены санкции со стороны европейских стран.

Президент пообещал ответить на санкционные меры «зажравшихся» Литвы и Польши, переориентировав грузовые потоки из литовских портов.

Вильнюс подготовил санкционный список из 118 должностных лиц Белоруссии. Он обвинил их в причастности к фальсификации президентских выборов 9 августа и полицейском насилии.