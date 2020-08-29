Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.31
$
74.54
88.50
88.58
Прогноз
31.08 – 07.09
$
74.34
87.80
Индексы и котировки Brent
45.88
+0.00 Золото
1963.46
–0.01 РТС
1264.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1903
+0.0060
14.08
1.1842
25.08
17.08
03.08

«Заявления угрожающие»: Страна ЕС испугалась слов Лукашенко 

Майк Габриелян 1 час назад
Страна ЕС испугалась угроз Лукашенко
Фото: Reuters
В Вильнюсе ответили на угрозы Александра Лукашенко ввести экономические санкции против Литвы. Белорусский президент ранее заявил, что откажется от услуг порта Клайпеды, если Литва будет вмешиваться в дела Минска.
Ответ прозвучал из уст министра экономики прибалтийской республики Миндаугаса Синкявичюса, сообщает издание Delfi.
Чиновник выразил надежду, что правительство Белоруссии убедит главу государства в экономическом вреде такого решения:

«Сами заявления угрожающие, они заставляют начать анализ ситуации. Возможно, правительство Белоруссии сможет убедить президента подсчитать потери и, думаю, здравый смысл должен победить», — заявил Синкявичюс.

По его словам, прибалты считают, что экономическими санкциями белорусские власти навредят не только литовским, но и своим предприятиям. Министр добавил, что не получал официальных документов от Минска. О планах переориентировать грузы он узнал из СМИ.
Рыболовный и торговый порты в Клайпеде были построены во времена СССР. Благодаря им город стал важнейшим эконмическим центром Прибалтики.
По данным Вильнюса, грузы из Белоруссии в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта. Если Лукашенко осуществит угрозу, Литву ждет серьёзный экономический удар.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Лукашенко анонсировал ответные действия на случай, если в отношении властей республики будут введены санкции со стороны европейских стран.
Президент пообещал ответить на санкционные меры «зажравшихся» Литвы и Польши, переориентировав грузовые потоки из литовских портов.
Вильнюс подготовил санкционный список из 118 должностных лиц Белоруссии. Он обвинил их в причастности к фальсификации президентских выборов 9 августа и полицейском насилии.
Видео дня. ЦБ понизил курсы доллара и евро на пятницу
Комментарии 170
Экономика , Александр Лукашенко , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярному способу обналички решили положить конец
Популярному способу обналички решили положить конец
Хранящим доллары россиянам дали совет
Хранящим доллары россиянам дали совет
«Путин был прав»: над Россией больше не смеются
«Путин был прав»: над Россией больше не смеются
Экономика Германии рухнула
Экономика Германии рухнула
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Россияне перестали платить за ЖКХ
01:30
Россияне перестали платить за ЖКХ
Личный счет
Рубль подкинет сюрприз осенью
00:38
Рубль подкинет сюрприз осенью
Экономика
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
04:04
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение