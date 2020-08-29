Определены сроки девальвации рубля

Российские экономисты обсуждают возможность проведения девальвации рубля. Известный экономист Михаил Хазин уверен: чиновники проведут девальвацию уже осенью.

Михаил Хазин подчеркнул, что либералы не знают, как спасти российскую экономику. Поскольку российская экономика не растет, то с кризисом можно теперь бороться только с помощью девальвации. Ее могут провести уже в октябре и даже в сентябре, сообщает Deita.ru. Экономист добавил, что чиновники сейчас лишь латают дыры в некоторых экономических сферах.

России предрекли самую серьезную девальвацию

Также Хазин предсказал, что в ближайшее время элита будет отнимать у простых россиян деньги. В стране начнут расти налоги, с их помощью будут отняты все выплаченные государством деньги.

Другой известный экономист Яков Миркин уверен, что девальвацию в России запустили специально. Это позволит сократить бюджетный дефицит. Девальвация, по мнению Миркина, может принести дополнительные 2 триллиона 200 миллардов рублей для бюджета.

Ранее «Инвест-Форсайт» писал, что о возможной девальвации рубля предупреждают также аналитики «Открытие Брокер». Эксперты отказались называть точные сроки, когда может начаться девальвация, так как это будет зависеть от множества факторов.