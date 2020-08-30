ЕК выделит до €2 млн на поддержку общества в Армении

Европейская комиссия планирует выделить до €2 млн на укрепление организаций гражданского общества в Армении. Одной из целей проекта является дальнейшее «развитие демократии» в республике. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Как уточнили в Еврокомиссии, конкурс на получение гранта объявлен с целью «наращивания потенциала и повышения устойчивости» организаций гражданского общества.

«Чтобы они (организации. — RT) были эффективными, жизнеспособными и независимыми субъектами, которые будут вносить свой вклад в развитие демократии, повышение осведомлённости граждан и расширение их прав и возможностей», — говорится в описании гранта.

В Армении в настоящее время зарегистрированы более 5 тыс. организаций гражданского общества. При этом «активными» считаются лишь 20% из них, подчёркивается в документе.

Как объяснили в ЕК, работа в рамках инициативы должна быть направлена в том числе на повышение управленческих навыков представителей таких структур и на наращивание их взаимодействия с заинтересованными сторонами — академическими кругами, частным сектором, молодёжью.

Сумма, выделяемая на воплощение европейского проекта, не должна превышать €2 млн Подать заявку на участие в конкурсе могут некоммерческие и неправительственные организации, учреждённые на территории стран-членов Евросоюза и Армении.

Отметим, что подобные проекты в Армении реализуются не впервые. Так, ранее сообщалось о планах Еврокомиссии выделить €3 млн на развитие структур гражданского общества в стране.