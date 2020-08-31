«Это сопоставимо с войной»: последствия пандемии 

Последствия экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, хуже последствий кризиса 2008 года. Об этом, как сообщает «Радио Sputnik», заявил бизнесмен Виктор Вексельберг

Вексельберг, как сообщал «Рамблер», — председатель совета директоров группы компаний (ГК) «Ренова» и сопредседатель фонда «Сколково» . На днях он выступил на форуме «Территория смыслов». В ходе своего выступления предприниматель заявил, что экономические последствия кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, не сопоставимы с последствиями экономического кризиса 2008 года.

«Это сопоставимо с войной в ее всех негативных проявлениях», — считает он.

Вексельберг назвал коронакризис значительно более глубоким, драматичным и страшным, по сравнению с кризисом 2008-го. Он подчеркнул, что ценна каждая жизнь, потеря любой из них — большая трагедия, но и обратил внимание на то, что уровень смертности от COVID-19 ниже, чем уровень смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также числа жертв автомобильных катастроф.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 25,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 990,3 тысячи человек.