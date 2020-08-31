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Россию ждет налоговая катастрофа 

Мария Иванова 1 час назад
Россию ждет налоговая катастрофа
Фото: Reuters
Около 40 процентов российских бизнесменов не смогут выполнить налоговые обязательства, по которым они получили отсрочку, в конце 2020 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный экспертным центром при бизнес-омбудсмен России.
Примерно половина респондентов (46 процентов) заявили об ухудшении своих финансовых показателей, еще 26 процентов охарактеризовали свою ситуацию как «кризис» или «катастрофу». Основной проблемой бизнесмены назвали упавший спрос. По словам 56 процентов респондентов, спрос на их продукцию упала в два раза или более, 25 процентов зафиксировали падение спроса в пять раз.
В опросе участвовали владельцы 1035 предприятий из 85 регионов, 20 процентов составили компании непродовольственной торговли, десять процентов — обрабатывающие производства, на остальные сферы пришлось по девять процентов или меньше.
Глава Института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович заявила, что с помощью отсрочки налогов и зарплатных кредитов российские предприниматели смогли пережить кризис, но отсроченные платежи им придется выплатить, а денег на это нет.
Как сообщал «Рамблер», в апреле власти решили распространить на все компании малого и среднего бизнеса полугодовую отсрочку по налогам и страховым взносам.
Министр экономического развития Максим Решетников говорил, что общий объем отложенных налогов составил около 217 миллиардов рублей.
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Комментарии
Экономика , Максим Решетников , Анастасия Алехнович , Ведомости
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