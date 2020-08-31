В России хотят вернуться к страхованию безработицы 

Ранее похожая система уже апробировалась, однако компании старались вносить как меньше взносов на эти цели. Сейчас эту меру предлагают отрегулировать так, чтобы это было выгодно как работодателям, так и сотрудникам.

По словам Исаева, одним из пунктов должно стать сокращение расходов работодателя. Это будет возможно, если организация в определенный срок сообщит службе занятости о сокращении сотрудника. Тогда выплату выходных пособий будет брать на себя именно служба. При этом сотрудники гарантированно получат положенные им деньги. Решится и проблема с долгами по зарплате в обанкротившихся организациях.

«Когда возникает такая ситуация, и люди требуют выплаты за год-два-три, это становится головной болью для региональных и местных властей. Существование фонда защиты от безработицы, фонда занятости могло бы стать резервуаром, позволяющим частично решать и такого рода проблемы», — подчеркнул Андрей Исаев.

Реформа нужна и в самой системе службы занятости, считает руководитель фракции партии в думе Сергей Неверов . Пандемия показала, что службы не готовы работать с огромным количеством заявок.

«Сегментированность службы приводит к ориентации ее работы на один регион, а нам необходимо, чтобы была единая система служб занятости по всей стране, только так можно обеспечить мобильность трудовых ресурсов», — обозначил еще одну проблему системы Неверов.

Из этого вытекает еще одна сложность: потерявшие работу в одном регионе должны возвращаться туда, где они прописаны, чтобы получить пособие по безработице. Этого можно будет избежать, если дать россиянам право вставать на учет в службу занятости по месту фактического проживания.

Перемены нужны и в части выплат пособий ИП и самозанятым после прекращения деятельности. Ранее они столкнулись с тем, что пособие можно получить только тогда, когда свое дело закрывается полностью. По мнению Андрея Исаева, для этого достаточно будет уведомления из налоговой или органа самозанятости о приостановке деятельности.

Инициативу о страховании безработицы готовы обсудить в Минтруде с участием профсоюзов и работодателей. Дискуссии также продолжатся на площадках партии.

К слову, сейчас в партии будут дорабатывать другой законопроект в сфере трудовых отношений. Он касается защиты прав сотрудников, работающих удаленно. Принять его планируют уже в 2021 году.