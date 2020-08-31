В России хотят вернуться к страхованию безработицы 

В России могут вернуть практику страхования безработицы. Предложение ранее озвучил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.
Ранее похожая система уже апробировалась, однако компании старались вносить как меньше взносов на эти цели. Сейчас эту меру предлагают отрегулировать так, чтобы это было выгодно как работодателям, так и сотрудникам.
По словам Исаева, одним из пунктов должно стать сокращение расходов работодателя. Это будет возможно, если организация в определенный срок сообщит службе занятости о сокращении сотрудника. Тогда выплату выходных пособий будет брать на себя именно служба. При этом сотрудники гарантированно получат положенные им деньги. Решится и проблема с долгами по зарплате в обанкротившихся организациях.
«Когда возникает такая ситуация, и люди требуют выплаты за год-два-три, это становится головной болью для региональных и местных властей. Существование фонда защиты от безработицы, фонда занятости могло бы стать резервуаром, позволяющим частично решать и такого рода проблемы», — подчеркнул Андрей Исаев.
Реформа нужна и в самой системе службы занятости, считает руководитель фракции партии в думе Сергей Неверов. Пандемия показала, что службы не готовы работать с огромным количеством заявок.
«Сегментированность службы приводит к ориентации ее работы на один регион, а нам необходимо, чтобы была единая система служб занятости по всей стране, только так можно обеспечить мобильность трудовых ресурсов», — обозначил еще одну проблему системы Неверов.
Из этого вытекает еще одна сложность: потерявшие работу в одном регионе должны возвращаться туда, где они прописаны, чтобы получить пособие по безработице. Этого можно будет избежать, если дать россиянам право вставать на учет в службу занятости по месту фактического проживания.
Перемены нужны и в части выплат пособий ИП и самозанятым после прекращения деятельности. Ранее они столкнулись с тем, что пособие можно получить только тогда, когда свое дело закрывается полностью. По мнению Андрея Исаева, для этого достаточно будет уведомления из налоговой или органа самозанятости о приостановке деятельности.
Инициативу о страховании безработицы готовы обсудить в Минтруде с участием профсоюзов и работодателей. Дискуссии также продолжатся на площадках партии.
К слову, сейчас в партии будут дорабатывать другой законопроект в сфере трудовых отношений. Он касается защиты прав сотрудников, работающих удаленно. Принять его планируют уже в 2021 году.