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Экспорт нефти из России упал 

Lenta.ru и ещё 10 43 минуты назад
Экспорт нефти из России упал
Фото: РИА Новости
Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-августе этого года снизился на 8,8 процента в годовом выражении, составив 150,96 миллиона тонн. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку ЦДУ ТЭК.
В августе было экспортировано 16,88 миллиона тонн российского сырья (меньше на 22,6 процента). Всего нефти было добыто 41,7 миллиона тонн в августе нынешнего года, что на 12,8 процента ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Добыча газа в январе-августе упала на девять процентов и составила 443,8 миллиарда кубометров.
Ранее президент России Владимир Путин оценилситуацию на мировом рынке нефти. По его мнению, стоимость сырья в 46 долларов за баррель недостаточна высока, он хотел бы, чтобы цена была «чуть побольше».
По мнению экспертов, возобновление авиаперелетов и поездок на работу на транспорте является главным условием для полного восстановления спроса на нефть.
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Интерфакс
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