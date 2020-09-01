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Президент Владимир Путин повысил зарплаты чиновникам. Индексация составит 3% — она соответствует официальному уровню инфляции в 2019 году.

В предыдущий раз Путин повышал зарплаты государственным служащим в октябре 2019 года. Тогда индексация составила 4,3%.

В 2019 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заработал 12,4 млн рублей, генпрокурор Игорь Краснов — 4,9 млн рублей. Сам Путин отчитался о доходе в 9,7 млн рублей.