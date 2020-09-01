Президент Владимир Путин повысил зарплаты чиновникам. Индексация составит 3% — она соответствует официальному уровню инфляции в 2019 году.
Соответствующий указ появился на портале правовой информации. Отдельными документами Путин повысил зарплаты генпрокурору РФ Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Их жалование также увеличено на 3%. Изменения вступят в силу 1 октября 2020 года.
В предыдущий раз Путин повышал зарплаты государственным служащим в октябре 2019 года. Тогда индексация составила 4,3%.
В 2019 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заработал 12,4 млн рублей, генпрокурор Игорь Краснов — 4,9 млн рублей. Сам Путин отчитался о доходе в 9,7 млн рублей.