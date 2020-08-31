США ослабляют доллар послевоенными методами 

Американской валюте после объявления новой политики ФРС пророчат многолетний тренд на ослабление. США идут на это сознательно, чтобы помочь своей экономике, пострадавшей от коронавируса сильнее, чем ожидалось. Это испытанный прием — так американцы поступали, например, после Второй мировой войны. Приведут ли эти действия к краху доллара и как все это отразится на российской валюте?

После коронавируса доллар будет слабее иены, франка или евро, прогнозирует Bloomberg. В конце прошлой недели доллар уже подешевел до самого низкого уровня с мая 2018 года. Это произошло после того, как ФРС подтвердило ультрастимулирующую денежно-кредитную политику на долгосрочной основе. Она подстегивает инфляцию сильней, чем это было раньше, что окажет давление на доллар. Разгон инфляции необходим для подстегивания экономического роста.

Объявление новой стратегии ФРС фактически подтвердили опасения, что восстановление экономики США после коронакризиса будет долгим и тяжелым. «Высоки ожидания, что Штаты будут идти позади в период восстановления, и им придется дольше держать ставки низкими, что будет сокращать привлекательность вложений в долларовые облигации и подтачивать курс американской валюты», — говорит Александр Купцикевич , ведущий аналитик FxPro.

Новая политика ФРС также означает, что доходность долларовых активов останется отрицательной, и это может спровоцировать новую волну ослабления доллара.

Последние пять лет мир жил в эпоху сильного доллара, потому что ставки в США повышались и выросли до 2%, тогда как на ключевых финансовых рынках — в Европе, Японии и Швейцарии — ставки были нулевые. В итоге капитал уходил на рынок США, где ставки выше. «Однако в этом же году картина изменилась: все ставки упали до нуля, разница в ставках сошла на нет. Ставки будут ниже инфляции в ближайшие годы. А это значит, что доллар будет слабеть — особенно в условиях, когда дефицит бюджета США находится на максимальном уровне», — объясняет Андрей Русецкий , управляющий активами БКС.

Слабый доллар может быть выгоден пострадавшей американской экономике. «Ослабление доллара сейчас в интересах США, так как Дональд Трамп поставил цель вернуть производство в США. Некоторое ослабление доллара пойдет экономике США на пользу, американские товары станут доступнее для экспорта», — считает Елена Беляева, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Американцам необходимо поддерживать низкими процентные ставки, чтобы удержать под контролем стоимость обслуживания госдолга, говорит Купцикевич. За счет более слабого доллара США могут решить проблему сильно раздутого госдолга, который еще в прошлом году достиг 100% уровня к ВВП. В этом году