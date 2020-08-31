В Белоруссии надеются на помощь РФ в избежании дефолта

"Для того чтобы избежать дефолта экономики Белоруссии, Россия может оказать содействие. Но это не скажется на плачевном состоянии финансовом каждой из белорусских семей. В целом страна дефолта может избежать при поддержке РФ, кредитных ресурсов очередных, которые увеличат наши долги, но это не решит проблему каждого конкретного белоруса", — сказал Латушко на пресс-конференции.