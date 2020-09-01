Нефть ОАЭ может стать альтернативой для Израиля

Из-за санкционных ограничений Израиль ранее не мог покупать сырую нефть у арабских стран Персидского залива. Сейчас большая часть импорта идет из России и Азербайджана. Но вскоре эта ситуация может измениться: одна из стран твердо нацелилась на израильский рынок.

Бюшранур Бегчеджанлы (Büşranur Begçecanlı), Гёкче Топбаш (Gökçe Topbaş)

Предполагается, что нормализация отношений с Израилем откроет Объединенным Арабским Эмиратам, четвертому по величине производителю нефти в ОПЕК , доступ к израильскому рынку, который зависит от импорта нефти.

Соглашение о нормализации между Тель-Авивом и Абу-Даби поднимает вопрос о новых формах сотрудничества между двумя странами в области энергетики. При этом ожидается, что Объединенным Арабским Эмиратам, четвертой стране ОПЕК по объемам добычи нефти, будет открыт доступ к рынку Израиля, зависимого от импорта нефти.

Согласно сведениям, собранным корреспондентами «Анадолу», предполагается, что нефть ОАЭ до поступления получателям в Средиземноморье будет поставляться на внутренний рынок Израиля через компанию — владельца трубопровода Эйлат — Ашкелон, берущего начало на юге Израиля, и перерабатываться на двух нефтеперерабатывающих заводах страны мощностью 300 тысяч баррелей в сутки.

Потребности Израиля в нефти оцениваются в 236,25 тысячи баррелей в сутки, в то время как сам Израиль ежесуточно производит лишь 5,98 тысячи баррелей. Страна, которая импортирует 92% потребляемой нефти, значительную часть этого импорта получает из России и Азербайджана.

Учитывая, что Израиль не имел возможности покупать сырую нефть у арабских стран Персидского залива из-за санкционных ограничений на продажу товаров и движение судов, ОАЭ, добывающие три миллиона баррелей нефти в сутки, из которых два миллиона идут на экспорт, могут стать стратегической альтернативой.

В свою очередь ОАЭ, будучи первой страной Персидского залива, нормализующей отношения с Израилем, желают воспользоваться израильскими противоракетными технологиями для защиты своих нефтяных объектов от возможных атак со стороны Ирана, а также стремятся сотрудничать с Тель-Авивом в области возобновляемой энергетики.

«Расходы Израиля на импорт нефти снизятся»

Директор вашингтонской консалтинговой компании Gulf State Analytics Джорджо Кафьеро (Giorgio Cafiero) в интервью журналисту «Анадолу» отметил, что ОАЭ могут стать первой страной Персидского залива, официально экспортирующей нефть в Израиль.

По его словам, энергетические соглашения, которые могут быть подписаны между двумя странами, прямо пропорциональны энергетической безопасности Израиля.

«Израиль закупает нефть у многих стран, однако Объединенные Арабские Эмираты расположены к нему ближе всех, а значит, и расходы Израиля на импорт нефти снизятся», — считает эксперт.

Поставки из Курдского автономного района Ирака, который рассматривается Израилем в качестве источника нефти и является самым экономичным маршрутом, сопряжены со многими трудностями, обращает внимание эксперт. Тот факт, что нефть, которая будет поступать в Израиль из этого региона, должна проходить через Турцию, вызывают беспокойство у руководства в Тель-Авиве, учитывая политические разногласия между Анкарой и Тель-Авивом, а также иранское влияние в Ираке.

Конфликты во многих богатых нефтью арабских странах подрывают стабильность энергетической политики Израиля, отмечает Кафьеро. «Поставки нефти из ОАЭ нацелены на обеспечение энергетической безопасности Израиля, — подчеркивает эксперт. — Вместе с тем Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) будет получать большие доходы от израильского рынка».

«ОАЭ пытаются получить право голоса в Восточном Средиземноморье»

Эксперт турецкого Центра исследований Ближнего Востока по изучению Леванта Хайдар Оруч (Haydar Oruç) полагает, что соглашение о нормализации отдельно связано с интересом ОАЭ к проекту Восточно-средиземноморского трубопровода, нацеленного на поставку в Европу природного газа, обнаруженного Израилем в Восточном Средиземноморье.

Оруч напомнил, что в рамках работ по анализу осуществимости данного проекта наряду с некоторыми средствами, предоставленными Европейским союзом , ОАЭ тоже вложили около 100 миллионов долларов, и продолжил: «За выпячиванием себя в качестве игрока с правом голоса по проблемам в регионе может стоять иррациональная реакция ОАЭ, вызванная тем, что соглашение о разграничении морских юрисдикций между Турцией и Ливией исключает возможность претворения проекта Восточно-средиземноморского трубопровода в жизнь».

По словам эксперта, в соответствии с турецко-ливийским соглашением для строительства Восточно-средиземноморского трубопровода требуется разрешение и согласие Турции. Прежде всего Израиль и ОАЭ, но также и другие страны на этой оси пытаются ослабить и даже полностью свести на нет влияние Турции в регионе.

Из-за прав Турции, которые опираются на международное право, и ее военной мощи в регионе другие страны обращаются к разным путям достижения своих целей, отмечает Оруч.

«Чтобы отвлечь внимание Турции, ОАЭ поддерживают противоречащие международному праву требования Греции и греческой администрации Южного Кипра, что является следствием претензий Абу-Даби на статус региональной державы, по сути превосходящих их возможности», — говорит эксперт.

При этом Турция, по его мнению, потенциально способна сформировать новую ось в регионе. «В нынешней ситуации границы исключительной экономической зоны, начерченные соглашением между Турцией и Ливией, не дают возможности реализовать проект Восточно-средиземноморского трубопровода, и Турцию пытаются на всех фронтах заставить отступить, чтобы это соглашение перестало действовать. Но Турция в состоянии защитить свои национальные интересы и свою „Голубую родину", кто бы ей ни противостоял“.