Спасибо коронавирусу: Россия вошла в топ-5 экономик мира 

Правда, только при расчете ВВП по паритету покупательной способности. Да и скорость восстановления западных экономик может оказаться выше российской

Это не шутка или искажение действительности — в каком-то смысле Россия действительно выиграла от пандемии коронавируса. По крайней мере, если считать успехом перемещение страны с шестого на пятое место в списке крупнейших экономик мира по версии Международного валютного фонда

Наталия Орлова. МВФ оценил объемы ВВП по паритету покупательной способности. Грубо говоря, в каждой стране производимые товары оценивались не по мировым ценам, а по ценам внутри этой конкретной страны. И согласно расчетам фонда, к концу 2020 года Россия обгонит по этому параметру Германию и станет пятой экономикой мира после Китая, США, Индии и Японии. О причинах перестановок в списке МВФ рассуждает главный экономист Альфа-банка

Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-Банка»

«Это правда, что Россия из этого карантина вышла лучше, точнее пережила его лучше, но это связано в некотором смысле со структурой экономики, что у нас небольшая доля малого и среднего бизнеса, а этот карантин больше ударил по малому и среднему бизнесу. Соответственно, те страны, где его доля была большая, в большей степени пострадали. Второй момент связан с тем, что во время карантина в развитых странах правительства выделяли большие пакеты финансовой помощи как раз для того, чтобы экономика не работала, то есть правительства оплатили остановку экономики. Мы были в другой концепции. Во втором квартале это широко обсуждалось, что не очень большой пакет финансовой поддержки. Соответственно, экономика, так сказать, справлялась в расчете на свои силы в первую очередь».

Согласно консенсус-опросу экономистов, проведенному Reuters в минувшие выходные, российские власти в ближайшее время попытаются стимулировать экономический рост в стране. По оценкам собеседников агентства, уже в сентябре Центробанк России может снизить процентную ставку до 4%, и, хотя эффект будет заметен не сразу, к 2021 году это должно привести к ускорению экономики.

Пока одной из самых успешных стран по величине ущерба от пандемии можно назвать Швецию, где карантинные ограничения вообще не вводились. Как указывает BBC со ссылкой на Евростат, шведская экономика во втором квартале сократилась только на 8% — в среднем по ЕС падение составило 12%, Россия потеряла 9,5%. От чего может зависеть восстановление экономической активности после пандемии? Ситуацию комментирует главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин

Евгений Надоршин, главный экономист ПФ «Капитал»

«При беглом взгляде на то, как восстанавливаются экономики мира, можно выделить две модели — китайскую, условно назовем ее так, которая до сих пор базируется в существенной степени на материальном производстве, там промышленность уже давно и уверенно в плюсе. Это видно и по индексам настроения в промышленности, это видно и по выпуску, а розница в плюс не вышла. И, например, американскую модель, где промышленность чувствует себя заметно менее уверенно, в плюс не вышла год к году, зато потребитель чувствует себя комфортно. В частности, та же самая розничная торговля год к году уже вышла в положительные темпы роста, чего не скажешь о нас. А мы где то посередине. У нас ни того, ни другого в плюсе нет, и хорошо видно, что даже рывок в рознице дается потребителю немалой ценой. И на поверхности лежат причины, связанные с покупкой автомобилей, которые можно скорее отнести к разовым, временным всплескам спроса, нежели чем к постоянной, стабильной потребности, которую теперь будут удовлетворять во все больших объемах».

Как считает помощник президента и экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин, у России есть шанс закрепиться в пятерке наиболее развитых экономик мира. «Осенью начнется фаза восстановления, важно ее поддержать», — цитирует «Интерфакс» чиновника.

В МВФ пока ожидают, что к 2021 году рейтинг ведущих экономик мира по ВВП по паритету покупательной способности вернется к докризисной конфигурации — и Германия снова вытеснит Россию на шестую позицию в списке.