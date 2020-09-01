Девальвация рубля испугала россиян

Глава компании «Только Лучшая Недвижимость» Алексей Лякин рассказал, что россияне активно покупают жилье из-за возможной девальвации рубля и угрозы второй волны коронавируса. Об этом сообщает журнал «Строительство.RU».

По словам Лякина, в самом начале эпидемии в России многие клиенты в регионах отказались от покупки жилья, но к концу лета начал реализовываться отложенный спрос.

«2-3 самоизоляции незначительно, но повлияли на спрос на рынке новостроек. Многие застройщики перешли на удаленные сделки, когда квартиру можно было провести дистанционно», — отметил он.

По его словам, россияне покупали квартиры даже во время «жесткой изоляции».

Лукин отметил, что россияне стали чаще интересоваться покупкой земли, участков в коттеджных поселках и дач. Он спрогнозировал, что под Санкт-Петербургом в ближайшее время появятся малоэтажные проекты.

Эксперт подчеркнул, что на спрос положительно влияет субсидированная ипотечная ставка.

Как сообщал «Рамблер», сейчас многие застройщики предлагают выгодные условия рассрочки для покупателей жилья, которые не рассматривают ипотеку. А риелторы предполагают, что к осени условия ипотеки станут более выгодными: ставки снизят еще больше, а льготную программу расширят.

Кроме того, некоторые застройщики готовы взять на себя оплату процентов в течение определенного срока. Их программы позволяют клиентам получить жилье в кредит «по цене» от 0,01 до двух процентов на срок от нескольких месяцев до двух лет.