ФРГ обсуждает с США санкции против «Севпотока-2»

«Мы не считаем, что такие санкции, имеющие экстерриториальный характер, соответствуют международному праву. И я это сообщил напрямую моему коллеге госсекретарю Майку Помпео. Мы находимся в контакте с администрацией в Вашингтоне по этому вопросу», — сказал министр.