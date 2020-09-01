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Власти ФРГ обсуждают с США вопрос санкций против «Северного потока — 2» 

News.ru 1 час назад
ФРГ обсуждает с США санкции против «Севпотока-2»
Фото: РИА Новости
Германия обсуждает с администрацией Соединённых Штатов вопрос санкций против «Северного потока — 2». Берлин донёс до Вашингтона свою позицию о том, что выступает против такого рода методов давления. Об этом заявил во вторник в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

«Мы не считаем, что такие санкции, имеющие экстерриториальный характер, соответствуют международному праву. И я это сообщил напрямую моему коллеге госсекретарю Майку Помпео. Мы находимся в контакте с администрацией в Вашингтоне по этому вопросу», — сказал министр.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы завершены более, чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны Соединённых Штатов.
Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французскую Engie, голландско-британскую Shell, австрийскую нефтяную компанию OMV.
Власти США выступают против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы. При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.
Ранее NEWS.ru писал о послании трёх американских сенаторов оператору немецкого порта Мукран Fährhafen Sassnitz GmbH. Они пригрозили «финансовым разрушением» компании в случае продолжения работ над проектом «Северный поток — 2». В ответ на это восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США и создать механизм защиты от них европейских компаний. Идею санкций раскритиковала и канцлер Ангела Меркель.
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Комментарии
Экономика , Ангела Меркель , МИД , ЕС , Shell
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