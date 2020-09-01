Валютное равновесие: как изменится курс доллара

Во вторник, 1 сентября, открытие первых осенних торгов на Московской бирже ознаменовалось укреплением российской валюты. Как полагают эксперты, в ближайшие три месяца динамику рубля будут определять преимущественно внешние факторы. Так, инвесторы продолжат следить за ситуацией вокруг пандемии коронавируса в мире и оценивать её влияние на глобальную экономику. Помимо этого, настроения игроков рынка будут зависеть от политических процессов в Белорусии, а также итогов президентской гонки в США. В то же время значительную поддержку нацвалюте должно оказать ожидаемое восстановление нефтяных цен. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

Во вторник, 1 сентября, открытие торгов на Московской бирже сопровождалось укреплением российской валюты. Курс доллара снижался на 0,6% — до 73,6 рубля, а курс евро — на 0,3%, до 88,1 рубля.

Отметим, что в августе нацвалюта показала неоднозначную динамику. За месяц курс доллара снизился на 0,45% — до 74 рублей, но при этом в моменте показатель поднимался до 76 рублей. В свою очередь, курс евро вырос на 1% — до 88,4 рубля. При этом на торгах 26 августа значение вплотную приближалось к отметке 90 рублей. Это произошло впервые с февраля 2016 года.

По словам опрошенных RT аналитиков, осенью одним из определяющих факторов для нацвалюты станет обстановка с коронавирусной инфекцией. По данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев COVID-19 в мире продолжает расти и в настоящий момент превысило 25,5 млн Такая ситуация вызывает опасения у инвесторов относительно перспектив мировой экономики, поэтому участники рынка распродают рисковые активы, включая рубль.

«На настроения игроков влияет возможность второй волны пандемии: разрастание заболевания повторно может привести к снижению деловой активности в мире и более длительному восстановлению глобальной экономики. Поэтому любые признаки того, что пандемия не идёт на спад, вызывают распродажи на рынках, а инвесторы переводят деньги в защитные активы, например, в золото», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.