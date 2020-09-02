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Налоговый маневр в нефтянке предлагают отменить 

Финмаркет 2 часа назад
Налоговый маневр в нефтянке предложили отменить
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг предложил резко повысить экспортную пошлину на нефть и отменить возврат НДС экспортерам черного золота, пишут "Ведомости". Это позволит снизить входящую цену нефти на нефтеперерабатывающих заводах внутри страны и повысит рентабельность нефтепереработки, считает депутат. При этом привлекательность экспорта сырья существенно снизится.
Сейчас в рамках налогового маневра Минфин снижает экспортную пошлину на нефть, планируя, что к 2025 г. она станет нулевой. Одновременно налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет расти.

"Предложение Гартунга концептуально противоречит идее налогового маневра, который подразумевает постепенное обнуление экспортной пошлины и компенсирующий рост НДПИ, чтобы прекратить практику дотирования нефтепереработки", — указывает старший директор группы по природным ресурсам в лондонском офисе рейтингового агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Одной из причин проведения налогового маневра в отрасли как раз и стало стремление правительства повысить рентабельность нефтепереработки и стимулирование компаний к модернизации производства, объясняют эксперты. И многие компании действительно обновили свои мощности. Однако к повышению рентабельности это не привело.

"В настоящее время рентабельность переработки нефти внутри страны достаточно низкая, — отмечает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. — Первая причина этого — сложившаяся в нефтяной отрасли олигополия: крупные компании диктуют свои правила и не дают вклиниться новым игрокам. Вторая — налоговое законодательство, которое действует сейчас в нефтяной промышленности, ориентировано преимущественно на поддержку экспорта".

Если целью депутата является снижение розничных цен на бензин и дизельное топливо, то его предложение выглядит логичным, считает партнер, руководитель налоговой практики PwC в России Андрей Солдатенко.
В Минфине с предложением Гартунга еще не знакомы, но отмечают, что меры по поддержке глубокой переработки нефти уже есть.

"В целом сейчас уже действуют меры, направленные на стимулирование нефтепереработки в стране. Так, с 1 января 2019 г. в РФ в области акцизного налогообложения действуют меры, направленные на сглаживание колебаний цен на моторное топливо и стимулирующие повышение углубления переработки нефти", — рассказали "Ведомостям" в пресс-службе Минфина.

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Комментарии
Экономика , Андрей Солдатенко , Дмитрий Маринченко , Валерий Гартунг , Госдума , Минфин , Ведомости , Fitch Ratings
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