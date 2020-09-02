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Курс доллара: «американец» сломлен 

Мария Иванова 1 час назад
Аналитик «Открытие Брокер» Михаил Шульгин заявил, что курс доллара начал терять позиции и в ближайшее время вряд ли серьезно укрепится.
Россиянам рассказали, когда покупать доллар
Как сообщал «Рамблер», вечером 1 сентября на Московской бирже курс доллара упал на 52,25 копейки, до 73,55 рубля. Евро подешевел на 47 копеек, до 87,91 рубля.
Узнать текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объяснили, что российской валюте помогли растущие цены на нефть: баррель Brent подорожал до 45,86 доллара.
Шульгин отметил, что рубль дорожает к доллару четвертый день подряд. По его мнению, летний тренд на укрепление американской валюты «сломался».
Эксперт считает, что в среднесрочной перспективе доллар стоит покупать по 74,5-75 рублей.
Шульгин обратил внимание на приток средств в российские активы и глобальное ослабление доллара.
Однако аналитик банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин заявил, что серьезных причин для укрепления нацвалюты пока нет, поэтому доллар до конца третьего квартала рискует подниматься до 75 рублей.
Комментарии 17
Экономика , Видео , Банк "Санкт-Петербург" , Московская биржа , Интерфакс
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