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Песков: зависимость России от нефтегазовых доходов никого не устраивает 

Прайм и ещё 5 1 час назад
Россия сокращает зависимость от нефтегазовых доходов
Фото: ТАСС
Зависимость России от нефтегазовых доходов никого не устраивает, но она поэтапно сокращается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами Пескова спросили, устраивает ли Кремль то, что, по оценке Минфина, в 2019 году доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ составила порядка 40%. При этом ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ не "страна-бензоколонка".

"Эта цифра, безусловно, не может устраивать, и она никого не устраивает. Но эта цифра имеет тенденцию к поэтапному, хоть медленному, сокращению. И за последние 10-15 лет это сокращение видно невооруженным глазом", — сказал Песков.

Он напомнил, что президент РФ отмечал параллельный рост высокотехнологического сектора.

"И на фоне пандемии, которая привела к новым вызовам, которые встали перед нами, как раз наша наука, медицина показала блестящий результат в мировом масштабе", — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства затруднился ответить на вопрос о том, есть ли в национальных целях развития плановый показатель по доле нефтегазовых доходов, отметив, что ему надо проверить эту информацию.
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Комментарии 1
Экономика , Другое , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Минфин
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