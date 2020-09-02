Парадокс Кувейта: «черное золото» больше не блестит 

Кувейт — одно из самых богатых, как принято считать, государств мира, ныне сталкивается с проблемой: подешевевшая нефть привела к дефициту государственных доходов и необходимости, соответственно, сокращать расходы, пишет Bloomberg.

Кувейту не приходилось прежде ломать голову над тем, что он будет делать, если крупнейший энергоресурс и источник пополнения казны страны — нефть — окажется практически никому не нужной, а зря.

Министра финансов Кувейта Анаса Аль-Салеха, который еще 4 года назад предупреждал о том, что стране придется сократить расходы и подготовиться к «жизни после нефти», просто высмеяли.

И вот пришел такой момент, когда даже такая богатая страна Персидского залива, как Кувейт, задумалась о том, на что будет дальше жить, пока правительство пытается свести концы с концами из-за снижения цен на нефть.

На посту министра финансов давно сменился целый ряд людей. Преемница Аль-Салеха предложила сокращать расходы путем реструктуризации фонда заработной платы государственных служащих (в Кувейте это самая крупная проблема для государственных финансов), а ее заместитель предупредил, что наличных денег для выплаты зарплаты им не будет хватать уже начиная с ноября.

Кувейту, как и другим странам Персидского залива, видимо, придется поменять стратегию и оставить в прошлом привычку с легкостью тратить нефтедоллары по мере падения доходов от экспорта энергоресурсов.

Отсюда возникает вполне естественный вопрос о будущем нации, которая на протяжении десятков лет привыкла к лояльности государству, щедро платившему ей за это из казны.

Отметим, что объем экспорта нефти и газа Кувейта в этом году упал почти до половины того максимума, который наблюдался в 2014 году, и в бюджете страны наблюдается дефицит уже седьмой год подряд.

Хотя ОПЕК+ сократила добычу, что восстановило цены на нефть после их исторического падения в этом году, но цена $40 за баррель это все же пока очень мало, тем более, что коронавирус и постепенный глобальный переход к возобновляемым источникам энергии угрожают и дальше снижать спрос на нефть.

Каждая из монархий Персидского залива справляется с растущим дефицитом бюджета по-своему: Саудовская Аравия сокращает льготы и вводит новые налоги, Бахрейн и Оман, где меньше нефтяных ресурсов, берут взаймы и ищут поддержки у своих более богатых соседей, ОАЭ делает ставку на Дубай как влиятельный центр логистики и финансов.

На их фоне Кувейт, который в 70-е годы служил образцовым динамично развивающимся государством, выглядит явным аутсайдером: в дополнение к финансовым проблемам там на лицо еще и политический кризис, так как противостояние между избранным парламентом и правительством, премьер-министр которого назначается монархом, завело государство в тупик. Парламентарии заблокировали перераспределение государственных субсидий и предложения о выпуске долговых бумаг.

У правительства же почти закончились ликвидные активы, и покрыть дефицит бюджета, который эквивалентен примерно $46 млрд, ему нечем. Примерно 90% дохода бюджета приносит экспорт углеводородов, а львиная доля работающего населения страны — 80% — занято в государственном секторе, и заработок там выше, чем в частном, к тому же государство выплачивает субсидии, которые вместе с зарплатой госслужащих составляют три четверти расходов бюджета.

Правда, у государства есть один выход — это начать наконец тратить средства из Фонда будущих поколений размером $550 млрд, созданного как раз на тот случай, когда нефть закончится или окажется ненужной. Ему пришлось вмешаться недавно и купить у казначейства активов на сумму более $7 млрд Парламент одобрил планы по ежегодной передаче 10% доходов от нефти в этот фонд, что дает еще $12 млрд, но в целом этого недостаточно для покрытия дефицита бюджета.