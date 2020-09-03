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У одной из богатейших стран мира заканчиваются деньги 

Секрет Фирмы и ещё 4 40 минут назад
У одной из богатейших стран мира заканчиваются деньги
Фото: globallookpress.com
Кувейт, одна из богатейших стран мира, столкнулась с дефицитом бюджета. Из-за падения цен на нефть у государства заканчиваются деньги.
Уже через два месяца Кувейту будет нечем исполнять социальные обязательства, сообщил Bloomberg. Во всём виновата подешевевшая нефть: даже текущие $40 за баррель — очень мало для страны. Ситуацию усугубляют пандемия коронавируса, стремление мира перейти на экологичные источники энергии, а также конфликт парламента и правительства Кувейта.
Дефицит бюджета Кувейта в 2020 году может достичь $46 млрд У страны есть $550 млрд сбережений, которые хранятся в Фонде будущих поколений — это четвёртый в мире по объёму резервный фонд. Без экономических реформ этих денег хватит на 15–20 лет.
В отличие от соседней Саудовской Аравии, которая пытается диверсифицировать экономику, Кувейт остаётся зависимым от полезных ископаемых. Около 80% жителей страны работают в государственном секторе, в итоге зарплаты и субсидии составляют 75% всех расходов государства.
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Комментарии
Экономика , Цена на нефть , Bloomberg
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