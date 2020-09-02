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США ввели санкции в отношении двух сотрудников Международного уголовного суда 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
США ввели санкции против двух сотрудников МУС
Фото: AP Photo/J. David Ake
Власти США вводят санкции в отношении двух сотрудников Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается в среду на сайте американского Минфина.
Ограничительные меры вводятся в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.
Госсекретарь Майкл Помпео в среду, комментируя на пресс-конференции это решение, назвал МУС "коррумпированным институтом". Он отметил, что впоследствии рестрикции могут быть введены в отношении тех физических и юридических лиц, которые "продолжают оказывать материальную поддержку" Бенсуде и Мочочоко. "Кроме этого, Госдеп ограничил выдачу виз ряду лиц, причастных к попыткам МУС вести расследование в отношении американских военных", — добавил госсекретарь.

"США никогда не ратифицировали Римский статут, учредивший [этот] суд. И мы не собираемся терпеть его незаконные попытки подчинить американцев своей юрисдикции. Сегодня мы делаем следующий шаг, потому что МУС, к сожалению, продолжает преследовать американцев", — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

В середине июня президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников суда, решившего провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими. В МУС действия Вашингтона тогда назвали "беспрецедентной атакой".

МУС, США и Афганистан

Прокуратура МУС начала предварительное расследование ситуации в Афганистане в 2006 году и в 2017 году направила ходатайство в палату предварительного производства с просьбой дать разрешение на проведение расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных связанных с ним злодеяний, которые могли быть совершены на территории других стран — членов МУС с 1 июля 2002 года.
В рамках этого дела под следствием могли оказаться боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), афганские военнослужащие и американцы, в частности сотрудники ЦРУ, предположительно совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Это ходатайство было отклонено палатой предварительного производства 12 апреля 2019 года, а в качестве основания говорилось, что процесс не будет отвечать интересам правосудия и что перспективы успешного расследования и уголовного преследования крайне ограничены. Однако прокуратура МУС оспорила это решение в апелляционной палате, которая единогласно отменила решение палаты предварительного производства и одобрила проведение расследования.
США не являются участником МУС. В 2002 году они приняли специальный закон, позволяющий использовать военную силу для освобождения граждан США и союзных государств, задержанных по ордеру МУС. В марте 2019 года Вашингтон ввел ограничения на выдачу виз представителям МУС, которые, по мнению американских властей, непосредственно отвечают за расследования в отношении американских военнослужащих.
Правила суда в свою очередь допускают возможность предъявления обвинений гражданам любых государств в случае совершения ими преступлений на территории стран, ратифицировавших Римский статут, то есть являющихся участниками МУС.
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Экономика , Дональд Трамп , Генпрокуратура РФ , Госдеп США , Талибан , ЦРУ
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