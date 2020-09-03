Курс доллара: «Новичок» отравил рубль 

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Курс доллара резко вырос на фоне заявлений правительства Германии об отравлении оппозиционера Алексей Навального ядом из группы «Новичок».

Как писал «Рамблер», врачи из клиники Charite, где лечат Навального, попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования, которые показали наличие яда. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навального хотели «заставить замолчать». По ее словам, теперь правительство России должно ответить на «серьезные вопросы».

МИД России заявили, что утверждения немецких властей голословны. Дипломаты подчеркнули, что Германия так и не ответила на запрос Генпрокуратуры РФ о результатах анализов Навального.

Пока появлялись эти новости, курс доллара подскочил на 1,47 рубля — до 75,25 рубля. Евро подорожал до 88,97 рубля (плюс 1,32 рубля).

До этого рубль рос к доллару четвертый день подряд благодаря дорожающей нефти. Аналитики прогнозировали, что американская валюта в ближайшее время не будет торговаться выше 75 рублей.

«Эксперт» отмечает, что причиной ослабления рубля также стали заявления о возможных санкциях США против России (если Россия открыто вмешается в ситуацию в Белоруссии).