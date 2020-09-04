Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.01
$
75.19
88.86
89.15
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.20
87.00
Индексы и котировки Brent
43.78
–0.41 Золото
1919.85
–0.40 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1842
–0.0018
20.08
1.1861
01.09
24.08
10.08

МИД Украины призвал остановить «Северный поток — 2» из-за Навального 

RT на русском и ещё 19 1 час назад
Украина призвала остановить «Северный поток-2»
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад пересмотреть политику относительно строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

«Украина исходит из того, что на данный момент наши партнёры и все, кто оппонирует агрессивной политике России, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода «Северный поток — 2», — цитирует главу МИД Интерфакс-Украина.

По его словам, в случае завершения проекта Москва «будет получать дополнительные возможности зарабатывать огромные деньги и инвестировать их потом, в частности, в свои агрессивные действия».
Дипломат призвал «очень комплексно подойти к этому вопросу» и «наконец-то принять меры, которые максимально повысят цену для России за её действия».
2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
Российское посольство призвало партнёров избегать политизации инцидента.
После этого немецкая оппозиционная партия «Зелёные» призвала правительство остановить СП-2. С аналогичным призывом выступил американский сенатор Том Коттон.
В Кремле назвали такие заявления эмоциональными и подчеркнули, что речь идёт о коммерческом проекте, который в интересах энергобезопасности всего Европейского континента.
Видео дня. Резкого роста цен на бензин до конца года не будет
RT на русском: последние новости
Кремль оценил призывы в ФРГ ввести санкции по «Северному потоку — 2» Кремль оценил призывы в ФРГ ввести санкции по «Северному потоку — 2» Новак заявил о восстановлении мирового спроса на нефть до 90% от докризисного уровня Новак заявил о восстановлении мирового спроса на нефть до 90% от докризисного уровня Борисов заявил, что Россия может избежать второй волны коронавируса Борисов заявил, что Россия может избежать второй волны коронавируса
Комментарии
Экономика , Алексей Навальный , Том Коттон , Дмитрий Кулеба , МИД , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишат всех благ: коммунальщики готовят сюрприз россиянам
Лишат всех благ: коммунальщики готовят сюрприз россиянам
Россиян предупредили о проблемах с пенсионным стажем
Россиян предупредили о проблемах с пенсионным стажем
В России поменялись правила проверки счетчиков
В России поменялись правила проверки счетчиков
В сентябре изменят порядок начисления пенсии
В сентябре изменят порядок начисления пенсии
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение