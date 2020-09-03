20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный почувствовал недомогание на борту самолета и был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен клинику Charite в Берлине. Ее сотрудники заявили, что политик был отравлен субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Российские врачи не выявили в его организме отравляющих веществ.

Сегодня Зедер заявил, что строящийся трубопровод из России в Германию «Северный поток — 2» предстает не в положительном свете в связи с инцидентом с Навальным. При этом он подчеркнул, что проект является не вопросом государства, а вопросом частных инвестиций, в связи с чем его реализация не связана с инцидентом с Навальным.