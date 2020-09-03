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Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2» 

Артём Кульша 1 час назад
Газопровод «Северный поток — 2» предстает не в положительном свете в связи с инцидентом с политиком Алексеем Навальным. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр федеральной Баварии Маркус Зедер.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный почувствовал недомогание на борту самолета и был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен клинику Charite в Берлине. Ее сотрудники заявили, что политик был отравлен субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Российские врачи не выявили в его организме отравляющих веществ.
Сняли с якоря: «Северный поток — 2» пробил все запреты
Вчера официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в анализах Навального присутствует химическое нервно-паралитическое отравляющее вещество из группы «Новичок». В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин вместе с партнерами по Европейскому союзу (ЕС), Североатлантическому Альянсу (НАТО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) примет меры в данной связи в зависимости от реакции России.
Сегодня Зедер заявил, что строящийся трубопровод из России в Германию «Северный поток — 2» предстает не в положительном свете в связи с инцидентом с Навальным. При этом он подчеркнул, что проект является не вопросом государства, а вопросом частных инвестиций, в связи с чем его реализация не связана с инцидентом с Навальным.
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Экономика , Видео , Алексей Навальный , Штеффен Зайберт , Маркус Зедер , Ангела Меркель , ЕС , ОЗХО , НАТО
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