«Расчленение» Центробанка: что будет после ухода Набиуллиной 

Журналисты называют Михаила Сенаторова «жертвой» кадровой политики Набиуллиной, которая уволила его практически сразу после своего назначения главой ЦБ. Отвечая на вопрос, что будет с регулятором, когда его нынешний руководитель уйдет, эксперт уверенно заявил, что Центробанк с большой долей вероятности ждет реструктуризация.

«Должно быть агентство по финансовым рынкам, как оно было. И Центральный банк с его непосредственными задачами и функциями, которые он выполняет», — подчеркнул Сенаторов.

Он добавил, что в настоящее время ЦБ представляет собой «огромную махину» с разными интересами, которой очень сложно управлять. При этом он подчеркнул, что в настоящее время в Банке России работает много грамотных и толковых профессионалов, которых, однако, не «используют».