Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»

"Скорее это (призывы в парламенте Германии остановить реализацию проекта "Северный поток 2") эмоциональные какие-то заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии… "Северный поток 2" — это коммерческий проект, который в интересах двух стран, в интересах энергобезопасности всего европейского континента", — сказал Песков журналистам.