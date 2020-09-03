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Песков: заявления против «Северного потока 2»— эмоции, проект в интересах Европы 

Прайм 16 минут назад
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Фото: ТАСС
Проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным — это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Скорее это (призывы в парламенте Германии остановить реализацию проекта "Северный поток 2") эмоциональные какие-то заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии… "Северный поток 2" — это коммерческий проект, который в интересах двух стран, в интересах энергобезопасности всего европейского континента", — сказал Песков журналистам.

Ранее оппозиционная партия "Зеленые", которая не входит в правительство Германии, призвала закрыть проект "Северный поток 2" из-за новых данных по ситуации с Навальным.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
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Комментарии
Экономика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Бундестаг , МИД , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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