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Россия и Белоруссия приготовились к введению единой валюты 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Россия и Белоруссия приготовились к единой валюте
Фото: Reuters
Россия и Белоруссия приготовились к введению единой валюты на территории союзного государства, сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Хотя по единой валюте — вполне может быть, потому что проработка глубокая велась и, в том числе, по созданию эмиссионного центра. Это можно было бы, я думаю, принять, и сегодня Белоруссия на это, мне кажется, более согласна», — отметил Калашников.

По его словам, такой шаг, равно как и создание единого для двух государств парламента, потребует серьезных изменений, в том числе на уровне конституций. Он может стать предметом детального обсуждения на встрече президентов двух стран, Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая должна состояться в Москве в ближайшие дни.
Ранее в Госдуме заявляли, что единая валюта с Белоруссией может быть внедрена не ранее 2030 года. Лукашенко также допускал появление общего платежного средства, но подчеркивал, что им должна стать новая валюта, а не одна из ныне существующих.
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Экономика , Калашников Леонид Иванович , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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