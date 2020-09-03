Россия и Белоруссия приготовились к единой валюте

«Хотя по единой валюте — вполне может быть, потому что проработка глубокая велась и, в том числе, по созданию эмиссионного центра. Это можно было бы, я думаю, принять, и сегодня Белоруссия на это, мне кажется, более согласна», — отметил Калашников.