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Набиуллина: экономика России восстанавливается в соответствии с прогнозами 

Прайм 1 час назад
Набиуллина оценила состояние экономики России
Фото: РИА Новости
Восстановление российской экономики идет в соответствии с прогнозами ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Последние несколько месяцев мы видим постепенное восстановление деловой активности, стабилизацию финансовых рынков, оживляется и кредитование. Надо сказать, что падение экономики было меньше, чем ожидали многие, восстановление, хотя и неравномерно, идет в целом в соответствии с нашими прогнозами", — сказала она, выступая на Съезде Ассоциации банков России.

По прогнозу ЦБ, спад российской экономики в 2020 году составит 4,5-5,5%, однако в следующем году она выйдет на рост в 3,5-4,5%, а в 2022 году подрастет еще на 2,5-3,5%. Регулятор ожидает инфляцию в конце текущего года в диапазоне 3,7-4,2%, в 2021 году — 3,5-4%, в 2022 году она будет находиться на целевом уровне в 4%.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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