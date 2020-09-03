Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.15
$
75.30
89.00
89.15
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.18
85.25
Индексы и котировки Brent
43.21
–0.69 Золото
1924.92
–0.87 РТС
1234.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.09
1.1831
–0.0007
19.08
1.1839
31.08
23.08
09.08

Дерипаска заявил, что ему больно от бедности населения России 

ИА Regnum и ещё 5 2 часа назад
Дерипаска поделился болью за россиян
Фото: РИА Новости
От уровня достатка граждан России за пределами Москвы становится «больно». Об этом 3 сентября заявил основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Новое правительство проанализировав прошлое, сделало важные выводы. Компонентная база важна», — заявил Дерипаска.

При этом доходы населения РФ по-прежнему остаются очень низкими даже по сравнению с небогатыми странами.
«Это больно. Даже по сравнению с Польшей. Что такое рост в 1−2%? Мы должны говорить о главном — о нехватке инвестиций», — сказал Дерипаска.
Видео дня. Мишустин заявил о сбалансированном выполнении бюджета в пандемию COVID-19
ИА Regnum: последние новости
Глава Кубани доложил Мишустину об эпидемиологической ситуации в регионе Глава Кубани доложил Мишустину об эпидемиологической ситуации в регионе Трудовые споры по зарплатам через суд: шаг к частным судебным приставам Трудовые споры по зарплатам через суд: шаг к частным судебным приставам Кувейт оказался на мели из-за коронавируса — Bloomberg Кувейт оказался на мели из-за коронавируса — Bloomberg
Экономика , Олег Дерипаска , Русал , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром окажется банкротом»
«Газпром окажется банкротом»
Россияне бросились менять сотовых операторов
Россияне бросились менять сотовых операторов
России предрекли самую серьезную девальвацию
России предрекли самую серьезную девальвацию
В России поменялись правила проверки счетчиков
В России поменялись правила проверки счетчиков
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
«Расчленение» Центробанка: что будет после ухода Набиуллиной
00:21
«Расчленение» Центробанка: что будет после ухода Набиуллиной
Экономика
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
00:14
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение